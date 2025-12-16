Calcio In Prima Categoria Romagnano rivitalizzato Fivizzanese sorprendente
Nel calcio di Prima Categoria, il Romagnano si rivela in crescita, conquistando una preziosa vittoria contro il Migliarino, rivale nella corsa alla salvezza. La squadra ha raggiunto così la sua terza vittoria stagionale, allontanandosi dalla zona retrocessione. La Fivizzanese si conferma sorpresa positiva del campionato, aggiungendo ulteriore interesse alla classifica.
La notizia è che il Romagnano ha centrato contro una diretta concorrente alla salvezza qual è il Migliarino, la terza vittoria in questo campionato scollandosi dall’ultimo posto in classifica. Tre punti, che per tutto l’ambiente diventano “punti doro“ e riaprono sentieri percorribili per arrivare al porto della salvezza. Ha dello straordinario il percorso della Fivizzanese che nella domenica numero tredici sconfigge il Calci e conquista il ventesimo punto che colloca i medicei in area playoff. La Carrarese Giovani domina la partita per 95 minuti e nel 96’ è raggiunta dal Capezzano beffando i marmiferi che hanno sprecato almeno sei palle gol. Sport.quotidiano.net
