Calcio | giudice ' ultrà Milan governano con violenza Lucci in affari con Fedez'

Un'inchiesta svela come gli ex vertici della curva del Milan abbiano mantenuto il controllo attraverso la violenza, con il supporto di ultrà e figure influenti. Il fil rouge degli episodi illeciti emerge nella conferma che il Direttivo della Curva Sud preservava la propria supremazia con metodi intimidatori e violenti, eliminando ogni traccia delle proprie attività.

© Iltempo.it - Calcio: giudice, 'ultrà Milan governano con violenza, Lucci in affari con Fedez' Milano, 16 dic. (Adnkronos) - Il 'fil rouge' che lega tutti gli episodi illeciti contestati agli ex vertici della curva del Milan nell'inchiesta 'Doppia curva' è dato dalla "conferma" che il Direttivo della Curva Sud "manteneva la propria supremazia attraverso la forza; celebrava chi colpiva, zittiva chi si opponeva, cancellava le tracce ogni volta che occorreva". E' uno dei passaggi delle motivazioni con cui la giudice di Milano Rossana Mongiardo motiva le 16 condanne, tra cui quella a Luca Lucci di cui, nelle quasi 300 pagine, si ricostruiscono rapporti d'affari e contrasti. Gli episodi, numerosi, "non costituiscono 'devianze' isolate, ma veri e propri tasselli della stessa strategia: si tratta, in sintesi, di un gruppo che si afferma con le mani, che si racconta come 'guida', ma che, nei fatti, governa con la violenza". Iltempo.it Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Calcio: giudice, 'ultrà Milan governano con violenza, Lucci in affari con Fedez' - Il 'fil rouge' che lega tutti gli episodi illeciti contestati agli ex vertici della curva del Milan nell'inchiesta 'Doppia curva' è dato dalla "conferma" che il Direttivo ... msn.com

