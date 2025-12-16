Calcio | giudice Milano ' Inter Milan e Lega Serie A danneggiate da curve violente'

Un giudice di Milano ha riconosciuto come parti civili l'Inter, il Milan e la Lega Serie A, evidenziando come lo stadio San Siro sia stato teatro di un programma criminoso delle curve violente, che ha causato danni alle società e al calcio professionistico. Nel processo abbreviato sono stati condannati 16 imputati, tra cui ex vertici delle curve dei due club.

Milano, 16 dic. (Adnkronos) - Lo stadio San Siro a Milano "ha costituito per lungo tempo" il teatro dove si è manifestato il "programma criminoso del sodalizio associativo" che ha portato - nel processo abbreviato - alla condanna di 16 imputati, tra cui gli ex vertici delle curve di Inter e Milan tra cui Andrea Beretta e Luca Lucci, e ha indotto la giudice dell'udienza preliminare di Milano Rossana Mongiardo a riconoscere come parte civili Inter e Milan, oltre che la Lega nazionale professionisti Serie A. "La strategia di violenza che ha caratterizzato il sodalizio criminale del quale gli imputati facevano parte ha leso gli interessi specifici delle due parti civili, cagionando loro danni patrimoniali e non patrimoniali", si legge nelle motivazioni della sentenza pronunciate lo scorso giugno. Iltempo.it

