Calcio | giudice ' carica intimidatrice capi ultrà Inter dinamiche simili alla ' ndrangheta'

Un'indagine evidenzia un collegamento tra il gruppo ultras dell'Inter, la criminalità organizzata calabrese e attività economiche come i parcheggi, con figure chiave che facilitano interessi imprenditoriali e protezione mafiosa. La presenza di modalità estorsive e il controllo ambientale da parte della Curva Nord rafforzano il quadro di criminalità organizzata nel contesto sportivo e urbano.

© Iltempo.it - Calcio: giudice, 'carica intimidatrice capi ultrà Inter, dinamiche simili alla 'ndrangheta' Milano, 16 dic. (Adnkronos) - "Un quadro di stabile interazione tra il gruppo ultras, articolazioni della criminalità organizzata calabrese e l'attività economica dei parcheggi, con Caminiti (Giuseppe, ndr) quale snodo funzionale tra interessi imprenditoriali di Zaccagni (Gherardo, ndr) e protezione mafiosa, e con permanenza del controllo ambientale del settore da parte della Curva Nord mediante vere e proprie modalità estorsive". E' questo il quadro che per la giudice di Milano Rossana Mongiardo emerge nella gestione illecita sui parcheggi dell'area intorno a San Siro nell'inchiesta 'Doppia curva' che ha portato lo scorso giugno a 16 condanne di ex vertici del tifo organizzato di Inter e Milan.

