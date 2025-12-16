Calcio femminile la Roma vuole salutare la Champions con un acuto Con il St Polten sfida tra eleminate

La Roma femminile si prepara a chiudere la propria avventura in Champions League 2024-2025 con una vittoria contro il St. Polten, nella partita di domani sera alle 21:00. Dopo l’eliminazione, le giallorosse puntano a lasciare un buon ricordo e a concludere il torneo con un risultato positivo.

Obiettivo: salutare la Champions League 2025-2026 con una vittoria. E' chiaro l'obiettivo della Roma che, domani (mercoledì 17 dicembre) alle ore 21:00, sfiderà il St. Polten nell'ultimo incontro valido per il girone unico della rassegna continentale. Una sfida che conta più per la bandiera che per altro, considerato che entrambe le squadre sono state eliminate aritmeticamente con un turno d'anticipo. Le giallorosse, alle prese con un calendario non poco ostico, fino a questo momento hanno collezionato soltanto un punto, maturato nella trasferta contro il Leuven. Le ragazze di Luca Rossettini si sono poi dovute arrendere al cospetto del Real Madrid, del Barcellona, del Chelsea e del Varelenga, K.

