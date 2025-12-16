Calcio Eccellenza Asta | Bartoli chiaro | Fare ‘mea culpa’ e quindi lavorare

Nel campionato di Eccellenza, l’Asta Taverne affronta una difficile sconfitta contro la Sangiovannese. Dopo un inizio negativo che ha compromesso il match, la squadra di Stefano Bartoli ha tentato di reagire senza però riuscire a invertire il risultato, chiudendo con un 1-3 sfavorevole. Un passo indietro che richiede riflessioni e miglioramenti.

Per l’Asta Taverne, la sfida con la Sangiovannese, si è messa in salita dopo appena due minuti. Un inizio horror, per gli arancioblù, che ha compromesso il risultato: la squadra di Stefano Bartoli ha provato a reagire e a rimontare, ma alla fine sono stati gli ospiti a uscire dal Bertoni con i tre punti in tasca: 1-3 il risultato finale. "Nel primo tempo ci abbiamo messo tanto del nostro perché la partita andasse come è andata – ha detto l’allenatore –: dopo sette minuti eravamo in svantaggio di due reti e con un giocatore in meno (Curcio si è preso il cartellino rosso per un contatto in area con Noferi ndr). Sport.quotidiano.net

MR. Stefano Bartoli prima della partita ASTA- TERRANUOVA TRAIANA

