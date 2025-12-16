Calcio dilettanti | il mercato Rosa nuova saracinesca del Baiso Benfatti dalla Libertas al Barco

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le ultime ore del mercato invernale nei dilettanti sono decisive per molte squadre, tra trattative in corso e rinnovi. Il Baiso presenta una rosa rinnovata, mentre Benfatti passa dalla Libertas al Barco. È il momento di sistemare gli organici in vista dei gironi di ritorno, con le operazioni che potrebbero cambiare gli equilibri delle squadre in vista del ritorno in campo.

calcio dilettanti il mercato rosa nuova saracinesca del baiso benfatti dalla libertas al barco

© Sport.quotidiano.net - Calcio dilettanti: il mercato. Rosa nuova saracinesca del Baiso. Benfatti dalla Libertas al Barco

Ultime ore per le trattative nei dilettanti: giovedì chiude il mercato invernale ed è tempo di operazioni per sistemare le ultime situazioni in vista dei gironi di ritorno. Novità in Promozione in casa BaisoSecchia, e riguarda la porta. Nei canarini saluta il guardiano Luca Baciocchi, che "per un percorso di studio e professionale che affronterà, non potrà continuare la stagione coi nostri colori", cita il comunicato ufficiale, in merito a questa partenza, apparso sui social della società appenninica. Il sodalizio gialloblù è prontamente corso ai ripari inserendo nell’organico degli estremi difensori il guardiano Enrico Rosa: tra l’altro ha già esordito domenica da titolare nell’1-1 col Castelnuovo. Sport.quotidiano.net

CALCIO MERCATO DILETTANTI 1 PUNTATA

Video CALCIO MERCATO DILETTANTI 1 PUNTATA

calcio dilettanti mercato rosaCalcio dilettanti: il mercato. Rosa nuova saracinesca del Baiso. Benfatti dalla Libertas al Barco - Ultime ore per le trattative nei dilettanti: giovedì chiude il mercato invernale ed è tempo di operazioni per sistemare ... sport.quotidiano.net

calcio dilettanti mercato rosaMercato: il Real Sala prende Nuredini, la Casalese piomba su Orteca - A tre giorni o poco più dalla fine della sessione invernale del calciomercato dilettantistico, continuano le trattative per diversi club della provincia. sportparma.com