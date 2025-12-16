Calcio dilettanti | il mercato Rosa nuova saracinesca del Baiso Benfatti dalla Libertas al Barco

Le ultime ore del mercato invernale nei dilettanti sono decisive per molte squadre, tra trattative in corso e rinnovi. Il Baiso presenta una rosa rinnovata, mentre Benfatti passa dalla Libertas al Barco. È il momento di sistemare gli organici in vista dei gironi di ritorno, con le operazioni che potrebbero cambiare gli equilibri delle squadre in vista del ritorno in campo.

Novità in Promozione in casa BaisoSecchia, e riguarda la porta. Nei canarini saluta il guardiano Luca Baciocchi, che "per un percorso di studio e professionale che affronterà, non potrà continuare la stagione coi nostri colori", cita il comunicato ufficiale, in merito a questa partenza, apparso sui social della società appenninica. Il sodalizio gialloblù è prontamente corso ai ripari inserendo nell'organico degli estremi difensori il guardiano Enrico Rosa: tra l'altro ha già esordito domenica da titolare nell'1-1 col Castelnuovo.

