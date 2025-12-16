Calcio Dembélé miglior giocatore 2025 Donnarumma il portiere

Ousmane Dembélé si è aggiudicato il titolo di miglior giocatore del 2025 ai The Best Fifa Football Awards 2025, tenutisi a Doha. L’attaccante del Paris Saint-Germain, già vincitore del Pallone d’Oro, si è distinto tra i migliori calciatori dell’anno, confermando il suo talento e la sua crescita nel panorama internazionale.

Roma, 16 dic. (askanews) – Ousmane Dembélé è stato incoronato miglior giocatore del 2025. L’attaccante del Paris Saint-Germain, già vincitore del Pallone d’Oro, ha ricevuto il riconoscimento durante la cerimonia dei The Best Fifa Football Awards 2025, in corso a Doha. Serata di prestigio anche per Gianluigi Donnarumma, eletto miglior portiere dell’anno. L’estremo difensore azzurro ha superato una concorrenza di altissimo livello composta, tra gli altri, da Alisson Becker, Thibaut Courtois, Emiliano Martinez, Manuel Neuer, David Raya, Yann Sommer e Wojciech Szczesny. A decretare il vincitore è stata una giuria internazionale formata da commissari tecnici e capitani delle nazionali maschili, giornalisti specializzati e tifosi, che hanno espresso il loro voto sul sito ufficiale della Fifa. Ildenaro.it

