Calabria | Milan da scudetto? Assolutamente si Allegri è un vincente e sa come farlo

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Davide Calabria, ex capitano del Milan ora al Panathinaikos, esprime fiducia nella candidatura dei rossoneri allo scudetto. Sottolineando le qualità di Allegri come allenatore vincente, Calabria analizza le potenzialità della squadra e il percorso verso il successo in questa stagione.

calabria milan da scudetto assolutamente si allegri 232 un vincente e sa come farlo

© Pianetamilan.it - Calabria: “Milan da scudetto? Assolutamente si. Allegri è un vincente e sa come farlo”

L'ex capitano del Milan Davide Calabria, ora al Panathinaikos, ha parlato dei rossoneri guidati da Massimiliano Allegri: le sue parole. Pianetamilan.it

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Davide Calabria - Skills, Tackles Leadership 2025 AC Milans Captain

Video Davide Calabria - Skills, Tackles Leadership 2025 AC Milans Captain

calabria milan scudetto assolutamenteCalabria: "Mi dispiace per Pioli, a Firenze incastrate male le dinamiche. Milan da scudetto" - Nel corso dell’intervista rilasciata a Rivista Undici, Davide Calabria ha parlato del suo rapporto con Stefano Pioli e del suo dispiacere per i. tuttomercatoweb.com

calabria milan scudetto assolutamenteCalabria: "Milan di Allegri da scudetto. Max un vincente. Mi fa impazzire come comunica, fa morire dal ridere" - Il terzino, che ora gioca al Panathinaikos di Rafa Benítez dopo una parentesi al Bologna, si apre come ... milannews.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.