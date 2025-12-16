Calabria | Milan da scudetto? Assolutamente si Allegri è un vincente e sa come farlo
Davide Calabria, ex capitano del Milan ora al Panathinaikos, esprime fiducia nella candidatura dei rossoneri allo scudetto. Sottolineando le qualità di Allegri come allenatore vincente, Calabria analizza le potenzialità della squadra e il percorso verso il successo in questa stagione.
L'ex capitano del Milan Davide Calabria, ora al Panathinaikos, ha parlato dei rossoneri guidati da Massimiliano Allegri: le sue parole. Pianetamilan.it
Calabria: "Mi dispiace per Pioli, a Firenze incastrate male le dinamiche. Milan da scudetto" - Nel corso dell’intervista rilasciata a Rivista Undici, Davide Calabria ha parlato del suo rapporto con Stefano Pioli e del suo dispiacere per i. tuttomercatoweb.com
Calabria: "Milan di Allegri da scudetto. Max un vincente. Mi fa impazzire come comunica, fa morire dal ridere" - Il terzino, che ora gioca al Panathinaikos di Rafa Benítez dopo una parentesi al Bologna, si apre come ... milannews.it
Calabria: "Ci è dispiaciuto infinitamente quando Pioli ha lasciato il Milan" x.com
CALABRIA FIDUCIOSO! L'ex capitano risponde a Rivista Undici: «Il Milan di Allegri è da Scudetto Sì, assolutamente». #Calabria #Milan #Allegri #Scudetto #RivistaUndici - facebook.com facebook
