Mentre il calciomercato invernale si avvicina, il Cagliari intensifica i propri sforzi per rinforzare la rosa. La società rossoblù si concentra su giovani italiani, con l’obiettivo di trovare giocatori affidabili e con potenziale di sviluppo, in un contesto di crescente interesse e concorrenza per alcuni profili chiave.

© Como1907news.com - Cagliari su Pisilli, ma la corsa si accende: spunta la concorrenza

Il calciomercato invernale si avvicina e il Cagliari comincia a muoversi con decisione. La dirigenza rossoblù lavora sotto traccia per individuare rinforzi mirati, con un’idea chiara in testa: puntare su giovani italiani in grado di garantire subito affidabilità e, allo stesso tempo, crescita futura. In questo scenario, il centrocampo resta il reparto sotto osservazione speciale, quello che più di tutti necessita di nuove energie. Pisilli Pisilli, un profilo che convince. Tra i nomi cerchiati in rosso spicca quello di Nicolò Pisilli, centrocampista classe 2004 di proprietà della Roma. Un profilo che, per caratteristiche tecniche e prospettiva, risponde perfettamente all’identikit tracciato dal club sardo. Como1907news.com

