Caduto dal tetto dell’hotel La tragica morte di Ben Duncan amico di William e Kate
Ben Duncan, 45 anni, noto personaggio televisivo e membro della cerchia ristretta di William e Kate, ha tragicamente perso la vita dopo essere caduto dal tetto di un hotel. La sua scomparsa ha sconvolto amici e familiari, lasciando un vuoto nel mondo dello spettacolo e tra coloro che lo conoscevano personalmente.
Ben Duncan faceva parte della "cerchia ristretta" delle amicizie di William e Kate. Aveva 45 anni ed era da anni un popolare personaggio televisivo. Lo scorso 30 ottobre è morto in circostanze strane, sebbene “non sospette”, come ha chiarito la polizia. I principi di Galles sarebbero sconvolti dall’accaduto e nessuno degli amici riuscirebbe a spiegarsi il motivo di una fine simile. Alla St. Andrews. “Poiché tra noi c’erano Will e Kate avevamo sempre intorno uno sciame di funzionari della sicurezza”, disse Ben Duncan in un’intervista del 2010, citata dal Daily Mail, ricordando i tempi in cui lui e i principi di Galles frequentavano la University of St. Ilgiornale.it
