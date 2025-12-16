Cadavere sui binari nel Senese bloccata l’Alta velocità tra Roma e Firenze

Un incidente ha causato forti disagi sulla linea Alta Velocità tra Roma e Firenze, a seguito del ritrovamento di un cadavere nei pressi della stazione di Chiusi-Chianciano Terme. La circolazione ferroviaria è attualmente sospesa o rallentata, con conseguenti importanti ritardi per i passeggeri coinvolti.

