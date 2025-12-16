Cadavere sui binari e malore in treno martedì nero per i pendolari della Tuscia

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 16 dicembre si è rivelato un giorno difficile per i pendolari della Tuscia, con numerosi disagi causati da un incidente sui binari e un malore in treno. Ritardi, cancellazioni e limitazioni di percorso hanno interessato sia la linea Fl3 Roma–Viterbo sia le principali direttrici nazionali, compromettendo la mobilità nella regione.

Immagine generica

Giornata particolarmente difficile quella di martedì 16 dicembre per i pendolari della Tuscia: ritardi, cancellazioni e limitazioni di percorso sia sulla linea Fl3 Roma–Viterbo sia sulle direttrici nazionali Roma–Firenze, alta velocità e convenzionale.Intervento medico sulla Fl3I problemi sulla. Viterbotoday.it

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

TRAGEDIA IN STAZIONE LITIGANO E CADANO SUI BINARI. UN MORTO A ROMA

Video TRAGEDIA IN STAZIONE LITIGANO E CADANO SUI BINARI. UN MORTO A ROMA

cadavere binari malore trenoCadavere sui binari, caos treni alla stazione Termini sulla Roma- Firenze: fino a 120 minuti di ritardo - Un cadavere sui binari a Chiusi, in provincia di Siena, questa mattina sta creando disagi alla circolazione sulla Roma- fanpage.it

cadavere binari malore trenoChiusi: trovato un cadavere sui binari/ Ferrovia bloccata e forti ritardi per tutti i treni Roma-Firenze - Chiusi, trovato un cadavere sui binari: le autorità hanno aperto un'indagine e sulle linee ferroviarie si registrano forti ritardi ... ilsussidiario.net

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.