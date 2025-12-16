Cadavere sui binari e malore in treno martedì nero per i pendolari della Tuscia

Martedì 16 dicembre si è rivelato un giorno difficile per i pendolari della Tuscia, con numerosi disagi causati da un incidente sui binari e un malore in treno. Ritardi, cancellazioni e limitazioni di percorso hanno interessato sia la linea Fl3 Roma–Viterbo sia le principali direttrici nazionali, compromettendo la mobilità nella regione.

Giornata particolarmente difficile quella di martedì 16 dicembre per i pendolari della Tuscia: ritardi, cancellazioni e limitazioni di percorso sia sulla linea Fl3 Roma–Viterbo sia sulle direttrici nazionali Roma–Firenze, alta velocità e convenzionale.Intervento medico sulla Fl3I problemi sulla. Viterbotoday.it La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. TRAGEDIA IN STAZIONE LITIGANO E CADANO SUI BINARI. UN MORTO A ROMA Cadavere sui binari, caos treni alla stazione Termini sulla Roma- Firenze: fino a 120 minuti di ritardo - Un cadavere sui binari a Chiusi, in provincia di Siena, questa mattina sta creando disagi alla circolazione sulla Roma- fanpage.it

Chiusi: trovato un cadavere sui binari/ Ferrovia bloccata e forti ritardi per tutti i treni Roma-Firenze - Chiusi, trovato un cadavere sui binari: le autorità hanno aperto un'indagine e sulle linee ferroviarie si registrano forti ritardi ... ilsussidiario.net

"C'è un cadavere sui binari". Caos Alta Velocità: treni sospesi e maxi ritardi. La situazione >> https://buff.ly/V5NG4w9 - facebook.com facebook

++ Cadavere sui binari, treni in ritardo fino a due ore - L'AGGIORNAMENTO x.com

