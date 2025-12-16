Cadavere sui binari | circolazione dei treni in tilt con ritardi fino a due ore

Un incidente ha causato gravi disagi alla circolazione ferroviaria tra Roma e Firenze. A seguito del ritrovamento di un cadavere vicino alla stazione di Chiusi, i treni hanno subito ritardi fino a due ore, provocando disagi ai pendolari e agli utenti della linea ad alta velocità.

