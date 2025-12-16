Cadavere sui binari caos treni alla stazione Termini sulla Roma- Firenze | fino a 120 minuti di ritardo

Un incidente alla stazione di Chiusi, in provincia di Siena, ha causato la sospensione temporanea dei treni sulla tratta Roma-Firenze, provocando ritardi fino a 120 minuti. La presenza di un cadavere sui binari ha generato disagi alla circolazione ferroviaria, interessando sia i servizi convenzionali che quelli ad Alta Velocità.

Un cadavere sui binari a Chiusi, in provincia di Siena, questa mattina sta creando disagi alla circolazione sulla Roma-Firenze, sia convenzionale che Alta Velocità. Ripercussioni anche nei collegamenti con Milano e Napoli. Fanpage.it Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Cadavere ritrovato sui binari a Roma Termini ritardi e disagi alla circolazione ferroviaria Video Cadavere ritrovato sui binari a Roma Termini ritardi e disagi alla circolazione ferroviaria Video Cadavere ritrovato sui binari a Roma Termini ritardi e disagi alla circolazione ferroviaria Cadavere sui binari, caos treni alla stazione Termini sulla Roma- Firenze: fino a 120 minuti di ritardo - Un cadavere sui binari a Chiusi, in provincia di Siena, questa mattina sta creando disagi alla circolazione sulla Roma- fanpage.it

Cadavere sui binari a Chiusi, treni regionali e Alta Velocità in ritardo fino a 90 minuti: Italia spaccata - A causa di un cadavere scoperto sui binari della ferrovia a Chiusi, in provincia di Siena, i treni regionali e ad Alta Velocità viaggiano in ritardo. virgilio.it

Cadavere sui binari nel Senese, bloccata l'Alta Velocità Roma-Firenze - facebook.com facebook

Riaperta la linea Av Roma-Firenze dopo il ritrovamento di un #cadavere sui #binari nei pressi della stazione di #Chiusi, in provincia di Siena. Lo rende noto Fs, che parla di graduale ripresa della circolazione ferroviaria, che era stata sospesa dalle ore 9,30. x.com

