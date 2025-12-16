Cabal premiato dalla Serie A | il gol al Bologna permette al difensore di entrare nell’undici della settimana! La formazione completa
Cabal si distingue nella Serie A grazie al gol segnato contro il Bologna, che gli ha assicurato un posto nell’undici della settimana. La sua prestazione al Dall’Ara è stata premiata dalla redazione di JuventusNews24, riconoscendo il suo contributo fondamentale alla squadra e consolidando la sua presenza tra i migliori in campo.
Cabal premiato dalla Serie A, il riconoscimento dopo la rete al Dall’Ara: l’incornata vale l’inserimento nell’undici della settimana di campionato. Ci sono gol che pesano come macigni sulla classifica e prestazioni che meritano di essere incorniciate non solo nei cuori dei tifosi, ma anche negli annali ufficiali del campionato. La quindicesima giornata di Serie A ha emesso i suoi verdetti definitivi e, tra i protagonisti assoluti del weekend calcistico italiano, spicca con merito il nome di Juan Cabal. La Lega Serie A ha infatti deciso di inserire il difensore colombiano nella prestigiosa Top 11 settimanale, un riconoscimento che certifica in maniera inequivocabile il valore assoluto della sua prova offerta nel complicato posticipo del Dall’Ara contro il Bologna. Juventusnews24.com
Serie A, Bologna-Juventus 0-1. Cabal firma il colpo esterno: gol e highlights - Per la squadra di Luciano Spalletti è una vittoria che pesa: dopo la sconfitta di Napoli, la Juve riparte in campionato con un successo di carattere e concretezza. torinotoday.it
A Bologna la Juve vince 1-0, decide un gol di Juan Cabal CRONACA e FOTO - 0 nel posticipo serale della 15esima giornata di campionato GOL Al 64' Bologna- ansa.it
Spalletti dice che è un cavallo con talento perché può fare di continuo 100 metri per tutto il campo Nel frattempo ieri è stato premiato migliore in campo #Cabal - facebook.com facebook
