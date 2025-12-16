Csinistra | Bindi ' rosichiamo? No perchè Meloni fenomeno passeggero'

Il dibattito politico tra la sinistra e il governo di Giorgia Meloni si intensifica, con Bindi che ridimensiona le critiche e definisce il successo di Meloni un fenomeno passeggero. La premier sottolinea la propria sicurezza nel futuro della sua amministrazione, respingendo accuse di rosicamento e mantenendo un atteggiamento fiducioso riguardo alle prospettive politiche.

© Iltempo.it - C.sinistra: Bindi, 'rosichiamo? No perchè Meloni fenomeno passeggero'

Roma, 16 dic. (Adnkronos) - Noi di sinistra rosiconi secondo la premier? “Io non rosico perché so che loro sono un fenomeno passeggero, aspetto tranquilla perché so che questa storia, quella del presidente Meloni e di questo governo, non avrà molto futuro. Sono fiduciosa: gli italiani alla fine capiranno quello che sta accadendo davvero. Certo non guasterebbe se noi fossimo più capaci di farglielo capire”. A parlare, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, è Rosy Bindi, intervistata da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. Iltempo.it

