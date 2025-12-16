Busto Arsizio nuova scritta Spara a Giorgia firmata Br apparsa su muri esterni di sede Lega Fontana | Inaccettabile e pericolosa

A Busto Arsizio è comparsa una nuova scritta contro Giorgia Meloni, firmata dal collettivo Br, apparsa sui muri esterni della sede della Lega. L'episodio si aggiunge a una serie di atti vandalici già verificatisi in passato, tra cui lo spray rosso del 31 ottobre. La vicenda ha suscitato reazioni e condanne da parte delle autorità locali.

© Ilgiornaleditalia.it - Busto Arsizio, nuova scritta “Spara a Giorgia” firmata Br apparsa su muri esterni di sede Lega, Fontana: “Inaccettabile e pericolosa” Non è la prima volta che la sede della Lega di Busto Arsizio viene presa di mira. Sul portone della sezione di via Culin, lo scorso 31 ottobre, erano stati fatti degli schizzi di vernice rossa. Qualche giorno dopo, su una parete del Municipio, in via Fratelli d’Italia, era apparsa la scritta “Fasci. Ilgiornaleditalia.it PARODIA ITALODISCO??- Busto Arsizio - iPantellas Busto Arsizio, nuova scritta intimidatoria contro la premier: “Spara a Giorgia” e firma BR - La scritta “Spara a Giorgia” compare sui muri della sede della Lega a Busto Arsizio, evocando simboli delle Brigate Rosse e suscitando allarme tra le istituzioni. notizie.it

Busto Arsizio, en ny skrämmande graffiti mot premiärministern: "Skjut Giorgia" och en BR-signatur. - La scritta “Spara a Giorgia” compare sui muri della sede della Lega a Busto Arsizio, evocando simboli delle Brigate Rosse e suscitando allarme tra le istituzioni. notizie.it

Busto Arsizio, la scritta 'Spara a Giorgia' firmata Br sulla sede della Lega. Indaga la Digos Solidarietà alla premier dal presidente della Regione Fontana: "Inaccettabile e pericoloso" - facebook.com facebook