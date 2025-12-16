Buon compleanno Ciccio Graziani Giancarlo Giorgetti

L'articolo celebra il compleanno di numerose personalità italiane e internazionali nate il 16 dicembre, tra figure pubbliche, imprenditori, scienziati e sportivi. Un'occasione per ricordare i traguardi di chi contribuisce con il proprio lavoro e talento alla società.

© Romadailynews.it - Buon compleanno Ciccio Graziani, Giancarlo Giorgetti , Ivana Spagna, Franck Kessié, Marco Kurtz Mantovani, Alberto Lavazza, Stefania Prestigiacomo, Carlo Taormina, Mauro della Martira, Walter Speggiorin, Fabrizia Carminati, Carlo Taranto, Luisella Costamagna, Sabrina Capozzolo, Maria Minervino, Federica Cudia, Sara Penzo, Daniele Vocaturo, Pietro Castellitto, Andrea Coali, Giacomo Lo Verso, Gabriele Spizzichini, Stefania Pirozzi, Nicola Murru. Oggi 16 dicembre compiono gli anni: Marco Kurtz Mantovani, manager; Silvio Prandoni, medico, missionario; Tommaso de Pra, ex ciclista; Giancarlo Coraggio, magistrato; Vincenzo Ferrari, giurista, sociologo; Alberto Lavazza, imprenditore; Aldo Scarabosio, politico; Carlo Taormina, avvocato, politico; Lucio Bianco, scienziato; Marcello Bergamo, ex ciclista; Giuseppe Provenzano, politico, imprenditore; Maurizio Seracini, ingegnere; Giovanni Botti, ex calciatore. Romadailynews.it VIDEO - Auguri per i suoi 85 anni a Giovanni Sorbino da Ciccio Graziani Manca pochissimo all’ultimo appuntamento di “Ottanta – Buon Compleanno Ivan!” - ”, lo spettacolo con cui Filippo Graziani omaggia gli 80 anni dalla nascita di ... picenonews24.it

