Built from Silence Unicusano Avellino Basket presenta la nuova collezione firmata MagmaS

Unicusano Avellino Basket svela la nuova collezione creata in collaborazione con MagmaS, rafforzando il legame tra sport, identità e territorio. Un progetto che celebra la passione e l’orgoglio dei tifosi, attraverso un’inedita linea di abbigliamento e merchandise. La presentazione rappresenta un importante passo per consolidare la community e valorizzare il senso di appartenenza alla squadra.

Avellino Basket annuncia la presentazione ufficiale della nuova collezione realizzata in collaborazione con MagmaS, partner del club, all’interno di un progetto che unisce sport, identità e territorio. MagmaS prosegue il proprio percorso di valorizzazione dello sport irpino ed affianca Avellino. Today.it La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Christos Moralis - Enjoy The Silence Depeche Mode Video Christos Moralis - Enjoy The Silence Depeche Mode Video Christos Moralis - Enjoy The Silence Depeche Mode SINCE 2001 …. BUILT TO LAST AND DELIGHT EMILI exclusive design - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.