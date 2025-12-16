Bufera nella ginnastica valdarnese Tesseramenti irregolari | squalificata la moglie del presidente federale

Una bufera scuote la ginnastica valdarnese a causa di tesseramenti irregolari. Il Tribunale della Federazione Ginnastica d’Italia ha emesso una decisione in un procedimento disciplinare che coinvolge dirigenti, tecnici e società del settore della ginnastica ritmica, con sanzioni tra cui la squalifica della moglie del presidente federale.

Il Tribunale della Federazione Ginnastica d’Italia si è pronunciato su un complesso procedimento disciplinare che ha coinvolto dirigenti, tecnici e società del settore della ginnastica ritmica. Al centro della vicenda anche la società Ginnastica Terranuova, in particolare quella che viene definita la sua amministratrice di fatto Luciana De Corso moglie del numero uno federale, il presidente Andrea Facci. Per lei è arrivata una sospensione complessiva di dieci mesi da ogni attività sociale e federale. Secondo la Procura Federale, il sistema contestato si fondava sull’utilizzo improprio del cosiddetto " tesseramento in appoggio ", una prassi non prevista dai regolamenti federali. Lanazione.it

