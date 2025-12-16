Bucci diventa nonno | è nata Margherita
Durante il consiglio regionale, il presidente della Liguria Marco Bucci ha annunciato con entusiasmo la nascita della sua prima nipotina, Margherita, nata martedì mattina. La piccola, di 3,5 kg, porta gioia in casa Bucci, suscitando applausi tra i presenti.
Festa in casa Bucci: il presidente della Regione Liguria è diventato nonno di una bimba, Margherita.L'annuncio è arrivato durante il consiglio regionale di martedì mattina tra gli applausi dell'aula: “È nata Margherita, 3,5 kg, la mia prima nipotina - ha detto Marco Bucci -. Diventare nonno è. Genovatoday.it
Liguria: Bucci diventa nonno, è nata la nipotina Margherita - Una giornata destinata a restare nella memoria del presidente della Regione Liguria, Marco Bucci. telenord.it
Marco Bucci diventa nonno, lungo applauso in Consiglio regionale - Una mattinata a guardare con insistenza il cellulare durante le relazioni di maggioranza e opposizioni per la legge di bilancio, poi poco prima delle 15 la notizia: è nata Margherita, la prima nipotin ... msn.com
