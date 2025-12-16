Bucci diventa nonno | è nata Margherita

Durante il consiglio regionale, il presidente della Liguria Marco Bucci ha annunciato con entusiasmo la nascita della sua prima nipotina, Margherita, nata martedì mattina. La piccola, di 3,5 kg, porta gioia in casa Bucci, suscitando applausi tra i presenti.

