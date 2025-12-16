Bruxelles valuta l’addio allo stop totale dei motori termici nel 2035 | cosa potrebbe cambiare davvero

L’Unione Europea sta considerando una revisione della decisione di vietare la vendita di nuove auto a motore termico dal 2035. Questa potentiale modifica potrebbe influenzare significativamente il percorso verso la mobilità sostenibile, aprendo nuove possibilità e sfide per l’industria automobilistica e le politiche ambientali. Ecco cosa potrebbe cambiare realmente in questa fase di transizione.

L'Unione Europea si avvia verso una possibile revisione di uno dei passaggi più discussi della transizione green: lo stop alla vendita di nuove auto con motore termico nel 2035. L'orientamento che sta emergendo a Bruxelles non è quello di cancellare l'obiettivo climatico, ma di modificare la modalità con cui raggiungerlo, aprendo a una formula più .

