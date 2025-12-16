Bruno Fernandes svela | Avrei potuto andarmene nell’ultimo mercato guadagnando molto di più ma amo sinceramente il club

Bruno Fernandes rivela dettagli sul suo futuro e sulla sua esperienza con il Manchester United. In un'intervista, il centrocampista portoghese ha condiviso le ragioni della sua permanenza e il suo attaccamento alla squadra, smentendo eventuali voci di partenza e sottolineando il suo amore per il club nonostante le opportunità di altri trasferimenti.

© Calcionews24.com - Bruno Fernandes svela: «Avrei potuto andarmene nell’ultimo mercato, guadagnando molto di più ma amo sinceramente il club» Bruno Fernandes racconta: «United? Ho percepito dal club che ‘se te ne vai, non è poi così male per noi’. Mi fa male e mi rattrista» In una rivelatrice intervista concessa al programma ‘Soltinhos Pelo Mundo’ di Canal 11, il capitano del Manchester United, Bruno Fernandes, ha svelato retroscena sorprendenti sul suo recente passato all’Old . Calcionews24.com Bruno Fernandes rabona ?? Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Bruno Fernandes svela: «Avrei potuto andarmene nell’ultimo mercato, guadagnando molto di più ma amo sinceramente il club» - Mi fa male e mi rattrista» In una rivelatrice intervista concessa al programma ‘Soltinhos Pelo ... calcionews24.com

Lo spettacolo della Premier League in purezza Quel ragazzo dovrà aspettare ancora tanto prima di tagliarsi i capelli… Bruno Fernandes è il centrocampista più sottovalutato al mondo #brunofernandes #manchesterunited #premierleague #bournemouth - facebook.com facebook

Il #ManchesterUnited travolge il Wolverhampton e vede l'Europa: è #BrunoFernandes show x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.