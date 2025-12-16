Bruno Fernandes si sfoga | Lo United mi ha fatto male

Bruno Fernandes esprime il suo disappunto nei confronti del Manchester United, rivelando come l’esperienza con il club lo abbia profondamente ferito. Con parole dirette, il centrocampista portoghese mette in luce le tensioni e le difficoltà vissute, rivelando un lato più personale e vulnerabile legato alla sua avventura nel club.

© Como1907news.com - Bruno Fernandes si sfoga: “Lo United mi ha fatto male” « Mi sono sentito ferito ». Bruno Fernandes non usa giri di parole e, parlando apertamente del suo rapporto con il Manchester United, mette a nudo una frattura emotiva che va oltre il campo. Il riferimento è all’ estate 2025, quando il club ha aperto alla possibilità di una sua cessione verso la Saudi Pro League, lasciando intendere che un addio non sarebbe stato un problema. Nome completo Bruno Miguel Borges Fernandes Posizione Centrocampista Squadra attuale Manchester United Nazione Luogo di nascita Maia Data di nascita Settembre 8, 1994 00:00 Età 31 Peso (Kg) 66 Altezza (cm) 179 Stagione: 2025-2026 Partite terminate 16 - Per Game Partite iniziate 16 1. Como1907news.com Bruno Fernandes & Luke Shaw react to Man Utd 2-1 Chelsea | We've shown a lot of good things La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Bruno Fernandes svela: «Avrei potuto andarmene nell’ultimo mercato, guadagnando molto di più ma amo sinceramente il club» - Mi fa male e mi rattrista» In una rivelatrice intervista concessa al programma ‘Soltinhos Pelo ... calcionews24.com

Bruno Fernandes, punizione da cineteca contro il Bournemouth - Il portoghese, al suo gol numero 103 in maglia United, piazza il pallone sul palo lontano e lo incastra sotto l'incrocio, ... sport.sky.it

Lo spettacolo della Premier League in purezza Quel ragazzo dovrà aspettare ancora tanto prima di tagliarsi i capelli… Bruno Fernandes è il centrocampista più sottovalutato al mondo #brunofernandes #manchesterunited #premierleague #bournemouth - facebook.com facebook

Il #ManchesterUnited travolge il Wolverhampton e vede l'Europa: è #BrunoFernandes show x.com

