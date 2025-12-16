Brigitte Macron si scusa con femministe

Brigitte Macron, first lady della Francia, ha espresso le sue scuse in seguito a dichiarazioni rivolte alle attiviste femministe, riconoscendo di aver potuto ferire le donne vittime. La sua presa di distanza ha suscitato attenzione e riflessioni sul ruolo e le parole di figure pubbliche nel contesto del movimento femminista.

3.18 La première dame francese, Brigitte Macron, si è scusata per le sue parole nei confronti delle attiviste,definendosi "dispiaciuta" per aver "ferito le donne vittime". Tuttavia, ha chiarito di non pentirsi di aver insultato le attiviste che, il 7 dicembre,avevano interrotto uno spettacolo di standup comedy in cui partecipava l'attore accusato di stupro, Ary Abittan. La moglie del presidente Macron ha spiegato che, sebbene rappresenti la Francia, "in privato" può comportarsi in modo non sempre appropriato. Servizitelevideo.rai.it Brigitte Macron et sa fille Tiphaine Auzière assistent au spectacle d’Ary Abittan à Paris ?? Brigitte Macron chieda scusa pubblicamente: la richiesta della associazioni femministe francesi - Per il collettivo "Sciopero femminista", le parole pronunciate dalla moglie del presidente della Repubblica "rivelano il profondo disprezzo delle elite per coloro che osano spezzare l'omertà sulle vio ... msn.com

Brigitte Macron contro le femministe che protestavano allo show di Abittan: “Brutte stron*e” - La première dame francese Brigitte Macron è stata criticata dopo essere stata filmata mentre chiamava alcune manifestanti ... lascimmiapensa.com

Futura Production. . PUNTO G – Gino Astorina ci parla di Brigitte Macron e… della critica cinematografica! Un nuovo, pungente e brillante commento sull’attualità, firmato da Gino Astorina, che questa settimana intreccia politica, costume e cinema con la sua - facebook.com facebook