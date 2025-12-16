Brigitte Macron si scusa con femministe

Brigitte Macron, first lady della Francia, ha espresso le sue scuse in seguito a dichiarazioni rivolte alle attiviste femministe, riconoscendo di aver potuto ferire le donne vittime. La sua presa di distanza ha suscitato attenzione e riflessioni sul ruolo e le parole di figure pubbliche nel contesto del movimento femminista.

3.18 La première dame francese, Brigitte Macron, si è scusata per le sue parole nei confronti delle attiviste,definendosi "dispiaciuta" per aver "ferito le donne vittime". Tuttavia, ha chiarito di non pentirsi di aver insultato le attiviste che, il 7 dicembre,avevano interrotto uno spettacolo di standup comedy in cui partecipava l'attore accusato di stupro, Ary Abittan. La moglie del presidente Macron ha spiegato che, sebbene rappresenti la Francia, "in privato" può comportarsi in modo non sempre appropriato. Servizitelevideo.rai.it

