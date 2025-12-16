Brianzoli protagonisti al Ciclocross del Ponte

Il Ciclocross del Ponte, uno degli eventi più attesi della stagione invernale, si è svolto a Borgo Barattin di Faè di Oderzo, in provincia di Treviso. Con una partecipazione numerosa e gare emozionanti, i ciclisti brianzoli sono stati protagonisti di questa competizione, confermando l'importanza dell'evento nel panorama del ciclocross locale.

Partecipato e avvincente il Ciclocross del Ponte, uno degli appuntamenti più attesi della stagione invernale che si è svolto a Borgo Barattin di Faè di Oderzo, in provincia di Treviso. Gli atleti brianzoli non hanno sfigurato, tenendo fede alla tradizione del prestigioso evento a carattere internazionale. Come nel caso di Giorgia Vottero della Cx Devo Academy di Brugherio, che ha vinto la gara delle Esordienti anticipando la toscana Ilary Ceccarelli di 4 secondi e la romagnola Vittoria Biondi di oltre un minuto. Una vittoria sofferta ma meritata per la giovanissima Vottero (classe 2012), alla sua nona affermazione sesta consecutiva.

