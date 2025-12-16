Brescia uomo ucciso a coltellate | arrestato moldavo

Un uomo di 55 anni è stato ucciso con coltellate ieri sera davanti al bar Bellavista a Sarezzo, in provincia di Brescia. L'aggressore, un cittadino moldavo, è stato prontamente arrestato. L'episodio ha suscitato grande sconcerto nella comunità locale.

© Imolaoggi.it - Brescia, uomo ucciso a coltellate: arrestato moldavo

BRESCIA, 16 DIC – Un uomo di 55 anni è morto dopo essere stato accoltellato nella serata di ieri all’esterno del bar Bellavista, a Sarezzo, in Val Trompia in provincia di Brescia. La vittima è Andrei Zakabluk, cittadino italiano di origini ucraine, che lavorava come barista nel locale di proprietà della moglie. L’uomo è stato. Imolaoggi.it

