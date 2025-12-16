Brescia barista ucciso a coltellate a Sarezzo

Nella serata del 15 dicembre, un uomo di 55 anni è stato pugnalato all’esterno del bar Bellavista di Sarezzo, in provincia di Brescia. L’episodio ha sconvolto la comunità locale, suscitando preoccupazione e attenzione sulle circostanze che hanno portato a questa violenta aggressione.

© Ilgiornale.it - Brescia, barista ucciso a coltellate a Sarezzo Un uomo di 55 anni è stato accoltellato nella serata di ieri, 15 dicembre, all’esterno del bar Bellavista di Sarezzo, in Val Trompia, in provincia di Brescia. La vittima è Andrei Zakabluk, cittadino italiano di origini ucraine, che lavorava come barista nel locale gestito dalla moglie. Ferito con un’arma da taglio, l’uomo è stato soccorso in condizioni gravissime e trasportato in codice rosso all’ospedale di Gardone Val Trompia, dove è morto poco dopo il ricovero. I carabinieri hanno fermato un 32enne di nazionalità moldava, ritenuto il presunto responsabile dell’omicidio e presentatosi spontaneamente alle forze dell’ordine. Ilgiornale.it Brescia, ucciso a coltellate fuori la discoteca: le riprese delle telecamere di sorveglianza Barista ucciso a coltellate davanti al suo locale nel Bresciano, arrestato un 32enne - Un omicidio ha scosso la serata di ieri (15 dicembre) a Sarezzo, dove un uomo di 55 anni è stato accoltellato a morte all’esterno del bar Bellavista. msn.com

Brescia, ucciso a coltellate a Sarezzo: arrestato 32enne - La vittima, Andrei Zakabluk, è stata trasportata nell'ospedale bresciano di Gardone Val Trompia, dove è deceduta. tg24.sky.it

