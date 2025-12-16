Brescia barista ucciso a coltellate a Sarezzo | i carabinieri sul luogo del delitto

Nella serata di lunedì, a Sarezzo, in provincia di Brescia, si è verificato un grave episodio di violenza: un barista di 55 anni, Andrei Zakabluk, è stato ucciso a coltellate all’esterno di un bar. Sul luogo dell’omicidio sono intervenuti i carabinieri, che stanno conducendo le indagini per chiarire la dinamica dei fatti.

© Lapresse.it - Brescia, barista ucciso a coltellate a Sarezzo: i carabinieri sul luogo del delitto Omicidio nella tarda serata di lunedì a Sarezzo, in provincia di Brescia. Intorno alle 23 all’esterno di un bar un uomo di 55 anni, Andrei Zakabluk, barista, è stato accoltellato. Trasportato in codice rosso all’ospedale di Gardone Val Trompia, è deceduto poco dopo a causa della gravità delle ferite riportate. L’autore dell’aggressione, un 32enne moldavo, è stato fermato poco dopo dai Carabinieri e portato in caserma, dove è stato arrestato per omicidio aggravato. Il coltello utilizzato è stato trovato all’interno di un cassonetto nei pressi del luogo del ferimento. Proseguono le indagini dei Carabinieri per accertare il movente dell’omicidio. Lapresse.it Brescia, ucciso a coltellate fuori la discoteca: le riprese delle telecamere di sorveglianza Sarezzo, barista ucciso a coltellate fuori dal locale. Arrestato un 32enne - È stato portato d’urgenza all’ospedale di Gardone Val Trompia ma lì è spirato. msn.com

Barista ucciso a coltellate nel Bresciano, arrestato un 32enne - I Carabinieri hanno fermato un 32enne, accusato di omicidio aggravato. italpress.com

Il 27enne aveva inoltre scaraventato addosso alla barista il registratore di cassa poi abbandonato per strada - facebook.com facebook