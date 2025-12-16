Brescia accoltellato a morte fuori dal suo bar | arrestato 32enne

A Brescia, un uomo è stato accoltellato mortalmente fuori dal suo bar. La vittima, Andrei Zakabluk, di origini ucraine, è deceduta poco dopo l'arrivo in ospedale. Un 32enne è stato arrestato in relazione all'aggressione. L'episodio ha suscitato sconcerto nella comunità locale.

