Bremer titolare in Juve Roma? Cosa filtra dalla Continassa sul possibile impiego del brasiliano dal 1?

Sul fronte Juventus, cresce l’attesa per la possibile titolarità di Bremer nella sfida contro la Roma all’Allianz Stadium. Dalla Continassa filtrano indiscrezioni e valutazioni sul ruolo del difensore brasiliano, che potrebbe scendere in campo dal primo minuto. Ecco gli ultimi aggiornamenti sulle scelte di formazione che potrebbero influenzare la partita.

nella gara dell’Allianz Stadium. Il minuto 76 della sfida di domenica sera a Bologna ha segnato un momento molto atteso per la Juventus: l’ingresso in campo di Gleison Bremer al posto di Teun Koopmeiners. Il difensore centrale brasiliano si è finalmente ripreso il suo posto nel cuore della difesa bianconera. L’ultima presenza di Bremer era datata 27 settembre contro l’Atalanta. Quello che inizialmente sembrava un semplice fastidio al ginocchio sinistro, già operato l’anno prima, si era tramutato in un problema più serio, rendendo necessario un nuovo intervento chirurgico a metà ottobre per la lesione del menisco mediale. Juventusnews24.com

