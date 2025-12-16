Brasile vento forte a Guaíba | crolla replica della Statua della Libertà

Una violenta tempesta con forti raffiche di vento ha colpito la regione metropolitana di Porto Alegre, in Brasile, causando il crollo di una replica della Statua della Libertà a Guaíba. L’evento ha suscitato preoccupazione tra i residenti e attirato l’attenzione sui danni causati dalle intense condizioni atmosferiche in zona.

© Lapresse.it - Brasile, vento forte a Guaíba: crolla replica della Statua della Libertà Raffiche di vento fortissime in Brasile durante una tempesta che ha colpito la regione metropolitana di Porto Alegre. Crollata anche la replica della Statua della Libertà simbolo dei negozi di Havan nel Paese sudamericano. La statua era alta 24 metri ed era stata installata nel 2020, in occasione dell’inaugurazione del megastore. Con il piedistallo, raggiungeva un’altezza totale di 35 metri. Questo articolo proviene da LaPresse. Lapresse.it La notizia è inserita insieme ad articoli e contenuti correlati disponibili. Il vento abbatte la replica della Statua della Libertà in Brasile - Una replica della Statua della Libertà alta 24 metri è stata abbattuta dal forte vento a Guaíba, vicino Porto Alegre, in Brasile. repubblica.it

Cade la Statua della Libertà (ma è brasiliana). Il cedimento per il forte vento – Il video - Un monumento molto simile alla Statua della Libertà, situato di fronte al negozio Havan a Guaíba , nella regione metropolitana di Porto Alegre, in Brasile, è crollata durante le grosse raffiche di ven ... msn.com

Le forti raffiche di vento che si sono registrate questa settimana in Brasile hanno fatto addirittura crollare gli alberi sradicandolo dal terreno, come si vede in queste immagini che arrivano da un parco cittadino di San Paolo - facebook.com facebook

Cade la Statua della Libertà (ma è brasiliana). Il cedimento per il forte vento – Il video x.com

