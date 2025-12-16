Branchini agente Allegri | Cosa serve al Milan a gennaio? Lo sanno solo i dirigenti

Giovanni Branchini, storico agente di Massimiliano Allegri, ha commentato le possibili strategie del Milan per il mercato di gennaio, sottolineando come le decisioni siano prerogativa esclusiva dei dirigenti del club. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate a 'Calciomercato' e offrono uno sguardo sulle dinamiche interne legate alle scelte di mercato dei rossoneri.

Ag.Allegri: "Quello che serve al Milan lo sanno solo i dirigenti, che l'organico abbia qualche difficoltà a essere competitivo lo abbiamo visto"

