Braccio amputato per l’anestesia La Procura | medico da archiviare Il giudice chiede una nuova perizia

Un intervento chirurgico programmato per rimuovere un tumore alla prostata si è trasformato in un dramma, con l’amputazione dell’avambraccio destro di un paziente. La Procura ha deciso di archiviare l’accusa nei confronti del medico coinvolto, ma il giudice ha richiesto una nuova perizia. La vicenda solleva inquietanti interrogativi sulla sicurezza delle procedure mediche.

Doveva operarsi per un tumore alla prostata e invece si è ritrovato con l’ avambraccio destro amputato. Per questo fatto, accaduto l’8 luglio 2024 alla clinica San Carlo di Paderno Dugnano, la Procura di Monza ha chiesto l’archiviazione dall’accusa di lesioni colpose gravissime per l’ anestesista, ma si è opposta la difesa del 70enne di Seveso (Monza), che ora ha ottenuto dal giudice del Tribunale di Monza un supplemento sulla perizia che scagiona il medico. Durante la fase di preparazione all’operazione di rimozione della neoplasia alla prostata, da parte dell’anestesista sono stati eseguiti un accesso venoso all’arto superiore sinistro, un accesso alla vena giugulare destra e un accesso all’arteria radiale destra con agocannula. Ilgiorno.it

