Jessica Biel mostra il suo allenamento total body in un video condiviso sui social, evidenziando l'impegno richiesto per mantenere una forma fisica tonica. Il suo personal trainer sottolinea però che è impossibile essere sempre al massimo, ricordando l'importanza di equilibrio e costanza nel fitness.

Braccia toniche e allenamento total body come quello di Jessica Biel. Il personal trainer: «Ma è importante ribadire che è impossibile avere sempre la massima forma fisica»

L’attrice e il suo personal trainer hanno postato su Instagram un video del workout faticosissimo al quale si sottopone. Vanityfair.it

