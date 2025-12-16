Boulangerie - coffee • bakery • restaurant -
Dal 19 dicembre, ai Giardini Mazzini di Lecce, apre Boulangerie, un nuovo spazio dedicato a coffee, bakery e ristorante. Un luogo che propone un'esperienza gastronomica autentica, richiamando i profumi e i sapori della tradizione francese, per vivere il gusto in modo originale e coinvolgente.
Boulangerie: dal 19 dicembre un nuovo modo di vivere il gusto ai Giardini MazziniC’è un luogo che a Lecce ha sempre avuto il profumo del pane caldo e della pasticceria francese. Da giovedì 19 dicembre, Boulangerie apre ufficialmente al pubblico la sua nuova sede ai Giardini Mazzini, presentandosi. Lecceprima.it
Leggi anche: Bakery, arrivata la fumata bianca dopo tre giorni di sciopero: “Sarà applicato il giusto contratto”
Leggi anche: Spazio Niko Romito a Roma si conferma tra le eccellenze italiane del caffè e della bakery
Alhamdulillah minuman segar cake enak shorts shortvideo
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.