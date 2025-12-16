botonto materiali edili abbandonati

A Botonto si evidenzia un grave problema di abbandono di materiali edili, trasformando l’area in una discarica illegale. Nonostante gli appelli, il degrado persiste, evidenziando l’urgenza di interventi concreti per ripristinare il decoro e la sicurezza del territorio.

"Una vera e propria discarica illegale. Ci auguriamo che prima o poi venga tolta, ad oggi il degrado resta". Questi i dubbi sollevati da Roberto Cherubini, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Macerata, sullo stato di abbandono segnalato all’ingresso di contrada Botonto, dove da oltre quaranta giorni sarebbe presente un accumulo di rifiuti edilizi abbandonati. Una situazione sotto gli occhi di tutti e ancora irrisolta. "Da più di un mese – spiega Cherubini – all’ingresso della contrada campeggia un mucchio di macerie. Non c’è alcun cartello, nessuna segnalazione, nulla che indichi un intervento in corso". Ilrestodelcarlino.it

