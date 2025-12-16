Una borsa di studio dedicata a Luigi Gregori e Stefano Galante ricorda la loro memoria e il loro spirito avventuroso. Morti il 7 agosto 1983 a quasi 6.000 metri di quota, rappresentano un esempio di coraggio e passione per l'alpinismo. L'iniziativa mira a mantenere vivo il loro ricordo attraverso il supporto a nuove generazioni di appassionati.

© Ilrestodelcarlino.it - Borsa di studio intitolata a Gregori e Galante

Una borsa di studio in memoria di Luigi Gregori e Stefano Galante, morti il 7 agosto 1983 a quasi 6mila metri di quota. All’epoca due cordate della spedizione alpinistica "Hunza ’83 – Pakistan" del Cai di Fabriano, furono coinvolte in un tragico incidente. Gregori e Galante invece sono ancora là, a 6mila metri di altitudine, a riposare. Dall’anno dopo, gli amici di Stefano, diplomato al Liceo Classico Stelluti, decisero di creare la "Borsa di Studio Stefano Galante": un atto di amore verso di lui e verso il loro liceo. Il premio è destinato agli alunni dell’istituto con le sue stesse caratteristiche: brillante studente e brillante sportivo. Ilrestodelcarlino.it

La Repubblica siamo noi (seconda edizione)

A Cervia assegnate le 20 Borse di Studio intitolate a Gino Pilandri - Sono 20 i ragazzi che a Cervia hanno ottenuto la borsa di studio in memoria di Gino Pilandri diplomati e laureati nell’anno 2024. ravennanotizie.it