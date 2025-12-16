Borghi marinari approvata la graduatoria Reimar | fino a 250 mila euro per i progetti

È stata pubblicata la graduatoria definitiva dei progetti presentati nell’ambito dell’avviso pubblico Reimar, il Registro delle imprese marinare, dedicato alla valorizzazione dei borghi marinari siciliani. L’iniziativa prevede finanziamenti fino a 250 mila euro per ciascun intervento selezionato. Agrigentonotizie.it

