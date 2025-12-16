Borghi marinari approvata la graduatoria dell' avviso Reimar

È stata pubblicata la graduatoria definitiva dei progetti relativi all'avviso pubblico per la valorizzazione dei borghi marinari iscritti nel Reimar. L'iniziativa mira a sostenere lo sviluppo e la promozione di queste località, riconosciute per il loro patrimonio culturale e storico legato al mare.

È stata pubblicata la graduatoria definitiva dei progetti presentati nell'ambito dell'avviso pubblico per la valorizzazione dei borghi marinari riconosciuti nel Reimar (Registro delle imprese marinare). Si tratta di un passo fondamentale per il recupero e la promozione delle tradizioni legate.

