Boom di vendite per i biglietti del treno della Regione Sicilia Express

Durante le festività natalizie, i biglietti del treno Sicilia Express, servizio della Regione Siciliana, hanno registrato un rapido esaurimento, dimostrando l'interesse crescente dei viaggiatori per questa soluzione di trasporto. Il forte afflusso evidenzia la popolarità del collegamento e l'importanza di questo mezzo per raggiungere l'Isola durante il periodo festivo.

Sono andati a ruba i biglietti del Sicilia Express, il treno della Regione Siciliana per raggiungere l'Isola durante il periodo delle festività natalizie. Oltre duemila biglietti sono stati venduti già nei primi trenta minuti e sono rimasti disponibili gli ultimi posti per il viaggio di andata. Cataniatoday.it

