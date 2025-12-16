Boom di spaccate nei negozi ’1,19 cent’ | Ho subito danni per 20mila euro

Negli ultimi tempi, molti negozi sono stati colpiti da una serie di furti con spaccata, lasciando danni ingenti e un clima di insicurezza. Le ripetute azioni criminali hanno generato paura tra i dipendenti e un senso di abbandono nelle comunità, evidenziando una crescente emergenza nella lotta alla criminalità nei quartieri commerciali.

Una spaccata dopo l'altra, furti continui, danni, paura per i dipendenti e un senso di abbandono che cresce. Santo Tallarita, titolare della catena ' Tutto 1,19 Cent ' con cinque punti vendita a Firenze, dice di non farcela più. Tra agosto e dicembre 2025 i suoi negozi sono stati presi di mira ripetutamente da ladri e vandali, con un bilancio di almeno quattordicimila euro di merce rubata e oltre tremila di danni strutturali. "A tutti i miei dipendenti ho detto una cosa chiara, non dovete intervenire, non dovete fare gli eroi", racconta Tallarita, "in via degli Orti Oricellari abbiamo anche un addetto alla sicurezza, ma non basta.

