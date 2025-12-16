La recente serie Sandokan ha registrato un record di ascolti, suscitando grande interesse tra il pubblico. La domanda ora è: ci sarà una stagione 2? La Rai, con le sue produzioni originali di successo come Mare Fuori, continua a sorprendere, consolidando la sua posizione nel panorama televisivo nazionale.

© Cityrumors.it - Boom di ascolti per Sandokan, ci sarà una stagione 2? Cosa c’è da sapere

Ancora una volta, la Rai ha lasciato il segno: boom di ascolti per Sandokan, ma ci sarà una stagione 2 della serie? La Rai, negli ultimi anni, ha sorpreso tutti con serie originali che hanno ottenuto grandissimi numeri: Mare Fuori, ad esempio, viene definita come “La serie dei record” e ha addirittura catturato le attenzioni di un colosso come Netflix. Can Yaman in Sandokan – Cityrumors.it – Foto Instagram Al momento, su Rai 1, sta andando in onda la nuova serie su Sandokan: gli ascolti raccolti dal prodotto targato Lux Vide con Can Yaman ha scioccato praticamente tutti. Tra qualche ora, si concluderà ufficialmente il cammino della serie che ha stupito in positivo proprio tutti: lo stesso attore turco ha avuto una performance incredibile. Cityrumors.it

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Ascolti Tv ieri (15 dicembre): Sandokan sbanca e il Grande Fratello cola a picco, boom Giletti con Garlasco - Mentre Can Yaman si prendeva la scena, anche Massimo Giletti su Rai 3 ha raggiunto un ottimo risultato, doppiando Quarta Repubblica e Porro. libero.it