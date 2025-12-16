Boom di ascolti per Sandokan ci sarà una stagione 2? Cosa c’è da sapere
La recente serie Sandokan ha registrato un record di ascolti, suscitando grande interesse tra il pubblico. La domanda ora è: ci sarà una stagione 2? La Rai, con le sue produzioni originali di successo come Mare Fuori, continua a sorprendere, consolidando la sua posizione nel panorama televisivo nazionale.
Ancora una volta, la Rai ha lasciato il segno: boom di ascolti per Sandokan, ma ci sarà una stagione 2 della serie? La Rai, negli ultimi anni, ha sorpreso tutti con serie originali che hanno ottenuto grandissimi numeri: Mare Fuori, ad esempio, viene definita come “La serie dei record” e ha addirittura catturato le attenzioni di un colosso come Netflix. Can Yaman in Sandokan – Cityrumors.it – Foto Instagram Al momento, su Rai 1, sta andando in onda la nuova serie su Sandokan: gli ascolti raccolti dal prodotto targato Lux Vide con Can Yaman ha scioccato praticamente tutti. Tra qualche ora, si concluderà ufficialmente il cammino della serie che ha stupito in positivo proprio tutti: lo stesso attore turco ha avuto una performance incredibile. Cityrumors.it
Ascolti Tv ieri (15 dicembre): Sandokan sbanca e il Grande Fratello cola a picco, boom Giletti con Garlasco - Mentre Can Yaman si prendeva la scena, anche Massimo Giletti su Rai 3 ha raggiunto un ottimo risultato, doppiando Quarta Repubblica e Porro. libero.it
Sandokan vince ma poteva fare di più: gli ascolti del 15 dicembre - Nessun boom per Sandokan che incassa una media abbastanza buona ma non eccellente: ecco gli ascolti del 15 dicembre 2025 ... ultimenotizieflash.com
Sandokan è INARRESTABILE: ancora boom d'ascolti! Il penultimo appuntamento con la serie con Can Yaman tiene incollati davanti alla tv circa 4 milioni e 282mila persone, corrispondenti al 26,7% di share. Nulla da fare per il Grande Fratello, che su Can - facebook.com facebook
Boom di ascolti per “L’amore non mi basta” di @MarroneEmma scritto da @itsdanielemagro : il brano torna nelle classifiche FIMI a 12 anni dalla sua pubblicazione ufficiale. E conquista il terzo posto nella playlist Spotify Top 50 #LAmoreNonMiBasta #emm x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.