Bondi Beachattentatore uscita dal coma

10.06 Si è svegliato dal coma Naveed Akram, il 24enne autore con il padre dell' assalto a Bondi Beach. Colpito dagli agenti, era in coma e in condizioni critiche. Suo padre, il cinquantenne Said Akram, stato ucciso a colpi d'arma da fuoco da un detective intervenuto durante l' attacco. Quindici le persone uccise da padre e figlio, mentre celebravano in spiaggia la festività ebraica di Hannukah. Servizitelevideo.rai.it