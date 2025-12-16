Bondi Beach spunta un video su un secondo eroe civile nell’attacco di Sydney

Un nuovo video emerge, suggerendo la presenza di un secondo

© Ilgiornale.it - Bondi Beach, spunta un video su un secondo "eroe civile" nell’attacco di Sydney Potrebbe esserci un secondo cittadino eroe nell’attacco terroristico di domenica di Bondi Beach, a Sydney. A rivelarlo è un video amatoriale ripreso dalla dashcam di un’auto e diffuso dall’emittente australiana 7News. Nel filmato si vede un uomo anziano con una maglietta viola che affronta e tenta di disarmare Sajid Akram, uno degli assalitori, nei pressi di un’auto parcheggiata vicino al ponte pedonale dove si sarebbe poi consumata la sparatoria. Durante una violenta colluttazione, i due cadono a terra; l’anziano sembra riuscire ad afferrare l’arma e, una volta rialzatosi, la punta verso l’attentatore nel tentativo di tenerlo a distanza. Ilgiornale.it Strage di Sydney, il cittadino eroe affronta e disarma il terrorista Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. L’attentatore di Bondi Beach si risveglia dal coma. Spunta video di un secondo cittadino eroe - Il ministro della Diaspora israeliano in visita a Sydney, ha incontrato i feriti e parteciperà ai funerali ... quotidiano.net

