Bondi Beach spunta un video su un secondo eroe civile nell’attacco di Sydney
Un nuovo video emerge, suggerendo la presenza di un secondo
Potrebbe esserci un secondo cittadino eroe nell’attacco terroristico di domenica di Bondi Beach, a Sydney. A rivelarlo è un video amatoriale ripreso dalla dashcam di un’auto e diffuso dall’emittente australiana 7News. Nel filmato si vede un uomo anziano con una maglietta viola che affronta e tenta di disarmare Sajid Akram, uno degli assalitori, nei pressi di un’auto parcheggiata vicino al ponte pedonale dove si sarebbe poi consumata la sparatoria. Durante una violenta colluttazione, i due cadono a terra; l’anziano sembra riuscire ad afferrare l’arma e, una volta rialzatosi, la punta verso l’attentatore nel tentativo di tenerlo a distanza. Ilgiornale.it
Strage di Sydney, il cittadino eroe affronta e disarma il terrorista
L’attentatore di Bondi Beach si risveglia dal coma. Spunta video di un secondo cittadino eroe - Il ministro della Diaspora israeliano in visita a Sydney, ha incontrato i feriti e parteciperà ai funerali ... quotidiano.net
Bondi Beach, spunta un secondo eroe: «Disarma l'attentatore e combatte con lui ma viene ucciso». Il video di una testimone - Non solo il fruttivendolo Ahmed al Ahmed: ci sarebbe un altro passante eroe che avrebbe cercato di fermare gli attentatori di Sydney, questa volta prima dell'inizio del massacro, ma ... msn.com
Strage a Bondi Beach, parlano i genitori dell’uomo che ha disarmato uno degli assalitori - facebook.com facebook
"Condanno fermamente il terribile attacco terroristico perpetrato oggi a Bondi Beach, in Australia, contro le persone che celebravano il primo giorno della festa ebraica di Hanukkah. A nome del popolo indiano, porgo le mie più sincere condoglianze alle famigl x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.