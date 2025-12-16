Bondi Beach spunta un secondo eroe | Disarma l' attentatore e combatte con lui ma viene ucciso Il video di una testimone

Un secondo eroe si aggiunge alla vicenda di Bondi Beach: un passante avrebbe tentato di disarmare e affrontare l'attentatore, cercando di fermare l'attacco prima che iniziasse. La testimonianza di un'osservatrice rivela un episodio sconosciuto, evidenziando il coraggio di un uomo che, purtroppo, ha perso la vita nel tentativo di intervenire.

© Leggo.it - Bondi Beach, spunta un secondo eroe: «Disarma l'attentatore e combatte con lui ma viene ucciso». Il video di una testimone Non solo il fruttivendolo Ahmed al Ahmed: ci sarebbe un altro passante eroe che avrebbe cercato di fermare gli attentatori di Sydney, questa volta prima dell'inizio del massacro, ma sarebbe. Leggo.it A volte anche chiara e diego esagerano nel litigare…. #mgfc #shorts #fyp Bondi Beach, spunta un secondo eroe: «Disarma l'attentatore e combatte con lui ma viene ucciso». Il video di una testimone - Non solo il fruttivendolo Ahmed al Ahmed: ci sarebbe un altro passante eroe che avrebbe cercato di fermare gli attentatori di Sydney, questa volta ... msn.com

Attentato a Sydney, spunta il video del cittadino eroe: ha disarmato uno degli attentatori - Nel caos assoluto dell' attentato a Bondi Beach di ieri, a Sydney, tra urla, spari e persone in fuga, c’è un gesto che le immagini stanno fissando nella memoria collettiva. giornalelavoce.it

Da Tel Aviv Beach a Bondi Beach Siete stati al nostro fianco dal 7 ottobre ad oggi. Ora tocca a noi. La luce sconfiggerà l'oscurità. - facebook.com facebook

L’eroe dell’attentato di Bondi Beach: “Bevevo un caffè con un amico, era una questione di coscienza” x.com