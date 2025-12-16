Bondi Beach spunta un secondo eroe | Disarma l' attentatore e combatte con lui ma viene ucciso Il video di una testimone

Un secondo eroe si aggiunge alla vicenda di Bondi Beach: un passante avrebbe tentato di disarmare e affrontare l'attentatore, cercando di fermare l'attacco prima che iniziasse. La testimonianza di un'osservatrice rivela un episodio sconosciuto, evidenziando il coraggio di un uomo che, purtroppo, ha perso la vita nel tentativo di intervenire.

Non solo il fruttivendolo Ahmed al Ahmed: ci sarebbe un altro passante eroe che avrebbe cercato di fermare gli attentatori di Sydney, questa volta prima dell'inizio del massacro, ma sarebbe. Leggo.it

Bondi Beach, spunta un secondo eroe: «Disarma l'attentatore e combatte con lui ma viene ucciso». Il video di una testimone - Non solo il fruttivendolo Ahmed al Ahmed: ci sarebbe un altro passante eroe che avrebbe cercato di fermare gli attentatori di Sydney, questa volta ...

