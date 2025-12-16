Bondi Beach attentatori Sydney sono stati nelle Filippine a novembre

A novembre, i due attentatori di Sydney sono stati nelle Filippine, come confermato dal commissario di Polizia del Nuovo Galles del Sud, Mal Lanyon. Questa rivelazione fornisce nuovi dettagli sulla sparatoria di Bondi Beach, evento in cui sono rimaste uccise 15 persone e uno dei due aggressori.

I due attentatori di Sydney si sono recati nelle Filippine a novembre. Lo ha dichiarato Mal Lanyon, commissario di Polizia dello Stato del Nuovo Galles del Sud, dando nuove informazioni sulla sparatoria di Bondi Beach, in cui sono rimaste uccise 15 persone, oltre a uno dei due killer. Le ragioni del viaggio e la destinazione nelle Filippine sono oggetto di accertamento da parte degli investigatori. I due sospettati, padre e figlio di 50 e 24 anni, hanno ucciso 15 persone durante la celebrazione dell'Hanukkah a Bondi Beach in " un attacco terroristico ispirato dallo Stato Islamico", lo ha definito il commissario della polizia federale australiana Krissy Barrett.

