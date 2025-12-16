Bomba della Seconda Guerra Mondiale da 450 chili di esplosivo a Monterotondo | disposta l'evacuazione in 25 strade

Domenica 21 dicembre, a Monterotondo, si svolgerà il

Previsto per domenica 21 dicembre il bomba day, quando l'ordigno bellico risalente alla Seconda guerra mondiale verrà rimosso dall'esercito e successivamente fatto brillare in un luogo sicuro. Le comunicazioni del sindaco. Fanpage.it

