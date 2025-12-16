Bomba day a Monterotondo saranno evacuati i residenti nella zona rossa
Domenica 21 dicembre, Monterotondo vivrà il “bomba day” con l’evacuazione dei residenti nella zona rossa. L’ordigno rinvenuto il 10 dicembre durante lavori per condutture idrauliche lungo la via Salaria verrà rimosso e fatto brillantemente esplodere, garantendo la sicurezza della comunità.
